قدم العضو ناصر الجدعان اقتراحا بإنشاء دوار بين منطقتي سلوى والرميثية. وقال الجدعان في اقتراحه: حرصا منا على تلبية متطلبات واحتياجات أهالي منطقة سلوى، مع العلم انها منطقة حيوية ويوجد بها كثافة سكانية عالية، مما يؤدي إلى ازدحام خانق في حركة سير السيارات، خاصة في أوقات الذروة على مدار السنة.



لذا نقترح الآتي:



بالتعاون مع الجهات المختصة في آلية تنظيم حركة السير لوضع حلول جدية على أرض الواقع:



1 - إنشاء دوار بين منطقتي سلوى والرميثية (شارع المسجد الأقصى).



2 - إنشاء دوار نهاية شارع سالم غانم الحريص باتجاه طريق الفحيحيل السريع بدلا من الإشارات المرورية الواقعة تحت الجسر.