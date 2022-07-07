بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على اقتراح عدد من أعضاء المجلس السابقين بشأن تخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت بمنطقة المسيلة.



وقال العازمي ان اللجنة أحالت طلب إصدار ترخيص تجاري لأحد العقارات في منطقة الفنيطيس الى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل للجنة.



وأضاف انه تم تأجيل بحث طلب إعادة النظر بمشروع تقسيم إحدى القسائم بالقطعة 9 بمنطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير، كما تم تأجيل استعجال الرد بشأن طلب وزارة الدفاع استكمال إجراءات قرار تخصيص الموقع الخاص بقيادة القوة الجوية بمنطقة صبحان.