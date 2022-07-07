قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بتخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية للجهات الحكومية.



وقالت م.منيرة الأمير في اقتراحها: بعد مراجعة لوائح تنظيم إعلانات الشوارع وأقسامها المختلفة التي تم تفصيلها في قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.ق/463/21/2006) والصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2006 وتعديلاته اللاحقة، فإننا قد لاحظنا الغياب التام لوجود لوحات إعلانية تخضع للبلدية خضوعا تاما وليس مجرد الإشراف والتنظيم وهذا من شأنه حرمان جهات الدولة من أن يكون لها منفذ إعلاني يمكن استخدامه استخدامات عديدة ومنها على سبيل الإيضاح:



٭ الترحيب بالزائرين القادمين للكويت في المنافذ المختلفة للدولة.



٭ الإعلان عن أي قرارات تنظيمية في الأماكن المهمة لاطلاع المواطنين والمقيمين عليها.



٭ تجنيب الأماكن الحيوية المهمة من استغلالها بشكل قد يؤثر على صورة الكويت الحضارية.



٭ استخدام هذه الأماكن لإضافة شكل وملمح عام للدولة عبر توحيد طريقة استخدام وتصميم هذه اللوحات المفتاحية.



وعليه نقترح الآتي:



٭ إضافة فقرة على اللائحة سابقة الذكر تشمل تخصيص بعض الأماكن بعينها يحددها المجلس البلدي لتكون تحت التصرف الكامل للبلدية وإدارته.



٭ إيكال هذه المهمة للجان المختصة بالمجلس البلدي لتحديد الأماكن الأكثر أهمية وخلق شبكة إعلانية متكاملة توضع تحت سيطرة البلدية (التوجيه بإنشاء لجنه أو قسم لتولي هذه المسؤولية) والوقوف على تنفيذها بمواصفات خاصة.



٭ الإيعاز للجهات المختصة بالبلدية بالإعداد الجيد للرسالة الأولى التي سوف تظهر على هذه المساحات الإعلانية فنيا وتقنيا ومنها على سبيل الاقتراح:



٭ رؤية الكويت المستقبلية 2035.



٭ إنجازات الوزارات المختلفة.



٭ رسائل عن النمط الحضاري المميز للكويت.



٭ أهم المعالم أو الأماكن السياحية.



٭ خطة تدوير لهذه الرسائل سنويا.



على أن تصبح عوائد البلدية حصيلة إدارة هذه الإعلانات مخصصة لاستغلال البلدية في مشروعاتها.