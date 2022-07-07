قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري اقتراحا بتطوير طريقي ارشيد القفيدي وحمود الصباح من الدائري الرابع إلى السادس.



وقال المطيري في اقتراحه: يعتبر طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الصباح من الطرق الحيوية والمهمة في المنطقة، حيث إن هذا الطريق يربط الدائري الرابع والدائري الخامس والدائري السادس معا ويخدم مدينة صباح السالم الجامعية وستاد جابر الأحمد الدولي ومستشفى الفروانية ومنطقة العارضية السكنية والحرفية وحيث إن هذا الطريق يشهد حركة مرورية عالية تؤدي في احيان كثيرة الى توقف الحركة المرورية.



لذا نقترح: تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الصباح من تقاطعه مع الدائري الرابع (حسين بن علي الرومي) الى تقاطعه مع الدائري السادس (طريق جاسم الخرافي) على ان يشمل التطوير حركة مرورية حرة لجميع التقاطعات على هذا الشارع.