نفذت إدارتا النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير جولتين ميدانيتين بمنطقتي الجليب وغرب أبوفطيرة الحرفية.



وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج إن هذه الجولة جاءت في إطار التصدي لجميع المظاهر السلبية بمنطقة الجليب التي تعج بمخالفات النظافة وإشغالات الطريق والأسواق العشوائية والباعة الجائلين.



وأشار إلى أن الجولة التي تم تنفيذها مساء أمس وترأسها وأشرف عليها مسؤول النوبة بالجليب ارشيد القفيدي أسفرت عن رفع 15 سيارة مهملة وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب نقل 69 مترا مكعبا من المخلفات فضلا عن تنظيف 3 مواقف للمساجد.



من جانبه، كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير نواف المطيري عن الجولة التي تم تنفيذها وأشرف عليها مسؤول النوبة راشد الجويسري على المحلات بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية وأسفرت عن تحرير 4 مخالفات لمحلات تجارية لاستغلالها مساحات دون ترخيص من البلدية.