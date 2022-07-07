عبدالعزيز جاسم



كشف نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الإدارية والمالية أحمد عقلة عن التعديلات الجديدة التي طرأت على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومنها عدم قدرة أي لاعب على المشاركة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز إن لم يكن يمتلك عقدا رسميا مع النادي، مؤكدا أن اللاعبين سيكونون «هواة» فقط في دوريات المراحل السنية أي تحت 21 عاما.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم امس في مقر اتحاد الكرة بحضور عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، والأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجروب.



وأكد عقلة لوسائل الإعلام أن صدور اللائحة يأتي في ظل رغبة الاتحاد بتنظيم عملية انتقال اللاعبين ما يحفظ حق النادي واللاعب مستقبلا، مشيرا إلى أن عقود اللاعبين ملزمة للأندية وستكون بين 5 سنوات كحد أقصى وعام واحد كحد أدنى، فيما يحق لأي لاعب التفاوض مع اي ناد آخر إذا كان هناك 6 أشهر متبقية في عقده وهو الأمر المتبع في جميع التعاقدات بالعالم وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأشار إلى أن اتحاد الكرة ملزم بتطبيق اللوائح التي يفرضها الاتحاد الدولي، لذلك يجب أن يكون لكل ناد مدير للاحتراف وفق شروط سهل تطبيقها في الوقت الحالي، منها أن يكون حاصلا على بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الرياضة، أو يمتلك خبرة لمدة 8 سنوات في المجال الرياضي، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا ينتمي لأي مجلس إدارة في أي ناد رياضي، لافتا إلى أن هناك عددا من الدورات والورش سيتم تنظيمها مستقبلا بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي يجب أن يشارك فيها مدير الاحتراف.



وبين عقلة أن الانتقادات التي طالت الاتحاد في وقت سابق بسبب انتقالات العبور أو الجسرية انتهت بمجرد تطبيق اللائحة في 14 الجاري وهو أمر حرصنا على تطبيقه، لذلك على الأندية الاستفادة من اللائحة والتوقيع مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأندية قادرة على التعاقد مع اللاعبين، لاسيما أن عامل الاستثمار مفتوح في معظم الأندية وكذلك تقليص عدد الألعاب، فضلا عن ان زيادة الاتحاد مكافأة بطل الدوري إلى 100 ألف دينار ووصيفه 60 ألفا وصاحب المركز الثالث 40 ألفا سيساند المداخيل الموجودة في النادي، خصوصا أن الحد الأدنى لأجور اللاعبين يعتبر بسيط جدا وفي متناول الجميع 350 دينارا للاعب الدوري الممتاز و250 دينارا للاعب الدرجة الأولى.



6 أندية استوفت شروط التراخيص



من جهته، قال الأمين العام للاتحاد صلاح القناعي إن هيئة الرياضة ومن خلال تعاونها مع الرياضيين قررت خلال الفترة الماضية منح اللاعبين تفرغا رياضيا منذ انطلاق الموسم حتى نهايته، لذلك على اللاعبين الاستفادة من هذا القرار بالتركيز على التدريبات والمباريات.



وأضاف ان هناك 6 أندية استوفت شروط التراخيص وتحصلت عليها وهناك 9 أندية متبقية عليها العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة خصوصا ان الاتحاد فتح باب تلقي الطلبات أمس وفق المعايير التي وضعها الاتحادين الكويتي والآسيوي، لافتا إلى ان هناك نوعين من التراخيص محلية وأخرى قارية للمشاركة في البطولات الآسيوية.



وبين أن الأندية التسعة عليها الانتهاء من موضوع التراخيص خصوصا ان النادي الذي لن يقوم باستيفاء الشروط لن يتمكن من المشاركة في مسابقات موسم 2023-2024.



الأحكام الانتقالية للاعب المحترف



٭ يبقى اللاعب هاويا بناديه الى نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سن الحادية والعشرين (21 سنة) ويمكنه المشاركة مع الفئة السنية (تحت سن الحادية والعشرين) بما لا يخل بإمكانية توقيعه على عقد احتراف.



٭ يحق للاعب المسجل كهاو بناد يمارس الاحتراف تقديم طلب للاحتراف لناديه اذا توافرت فيه شروط الاحتراف المذكورة بالمادة 14 مع تزويد النادي بعنوانه الإلكتروني والعناوين المقررة حسب الأحوال.



٭ على النادي الرد على طلب اللاعب في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ علمه بالطلب.



٭ في حالة قبول الطلب يوقع الطرفان على عقد احتراف طبق عرض النادي على الا يقل الراتب عن الاجر الادنى المضمن بالمادة 16 من هذه اللائحة.



٭ في حالة رفض النادي طلب اللاعب يبقى اللاعب مسجلا بالنادي كهاو الى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ فيه سن الحادية والعشرين (21) ويشارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا ويحق له التوقيع مع اي ناد آخر ولا يستحق ناديه الأصلي بدل التدريب.



٭ في حالة رفض اللاعب توقيع العقد المعروض عليه من طرف النادي بعد طلبه الاحتراف يبقى اللاعب مسجلا بالنادي كهاو الى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ فيه سن الحادية والعشرين (21) ويشارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا ويحق له التوقيع مع اي ناد آخر مع استحقاق النادي الاصلي لبدل التدريب أو قيمة تعويض تساوي كامل القيمة المالية للعرض المقدم للاعب (ايهما اكثر) ويكون هذا الأخير وناديه الجديد متضامنين في دفع التعويض المذكور.



٭ للنادي الذي يمارس الاحتراف ان يقدم للاعبه الهاوي المسجل عنده عرضا لتوقيع عقد احتراف مع الالتزام بالحد الاقصى لمدة العقد والحد الأدنى للأجر.



٭ على اللاعب الرد على عرض النادي في مهلة لا تتجاوز شهرا من تاريخ علمه بالعرض.



٭ اذا رفض اللاعب عرض النادي يبقى مسجلا بالنادي كلاعب هاو الى نهاية الموسم الرياضي الذي بلغ فيه سن الحادية والعشرين (21) ويشارك مع فئته السنية ثم يصبح حرا في الانتقال الى ناد آخر مع استحقاق النادي الاصلي لبدل التدريب او قيمة تعويض تساوي كامل القيمة المالية للعرض المقدم للاعب (أيهما اكثر) ويكون هذا الاخير وناديه الجديد متضامنين في دفع التعويض المذكور.