يواصل مشروع صيفنا في مدارسنا الذي أطلقه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الشهر الماضي العمل من خلال مراكز الموهوبين لتأهيل وصقل المواهب الرياضية، والذي يتضمن أنشطة وبرامج ومهرجانات متنوعة من خلال 5 مراكز للموهوبين الذين ظهروا بمستوى متميز خلال مراكز التدريب التي أقامها الاتحاد في المحافظات الست وتحظى بإقبال كبير من جانب الطلبة وأولياء أمورهم.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، أن مشروع «صيفنا في مدارسنا» الذي أطلقه الاتحاد خلال الفترة الصيفية يهدف إلى شغل أوقات فراغ الطلبة ورفع مستواهم الفني والبدني اثناء العطلة، مضيفا أن اكاديمية كرة القدم العشبي تضم حتى الآن 100 لاعب تحت إشراف جهاز فني وإداري عالي المستوي، ولافتا الى الاهتمام الكبير من اولياء الامور بأبنائهم ودعمهم في اداء التدريبات هو العامل التحفيزي الذي كنا نفتقده خلال الفترات السابقة.



وأشار المقصيد الي ان خطة الاتحاد خلال الصيف تحظى برعاية من قبل القيادة السياسية وبمتابعة من اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر والاتحادات المعنية، كما أن الاتحاد حريص على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية التي تعنى بالشباب والرياضة، لتقديم إضافة كبيرة ومهمة في حياة الطالب.



وفي نفس السياق اشار المدرب الوطني د. على الضاحي، الى ان الاتحاد المدرسي اطلق مشروع صيفنا في مدارسنا خلال العطلة الصيفية لاستهداف شريحة واسعة من الطلبة، لتحقيق أهداف عديدة لتعزيز اهمية الرياضة المدرسية لدى النشء عبر جذب الطلبة للانخراط في فعاليات وبرامج تنعكس إيجابا عليهم.