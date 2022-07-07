مبارك الخالدي



تواصل إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء مساعيها لتعزيز قدرات الفريق قبل انطلاق الاستعدادات لخوض منافسات الموسم المقبل في 28 أغسطس المقبل، وفي هذا الإطار، وقّعت إدارة النادي عقدا لضم اللاعب بدر العنزي قادما من نادي النصر.



وكانت إدارة النادي قد قطعت خطوات من التفاوض مع عدد من اللاعبين من بينهم عبدالله البريكي واحمد الظفيري واحمد الرياحي وعلي جراغ ونايف زويد لكن لم يكتب لها النجاح بسبب العائق المادي نظرا لقلة الاستثمارات في النادي.



الجدير بالذكر ان تدريبات الفريق ستنطلق في منتصف الشهر الجاري تحضيرا للسفر الى معسكر خارجي، حيث لاتزال المفاضلة قائمة بين القاهرة أو صربيا.