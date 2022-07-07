مبارك الخالدي



قررت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم أول من امس إنهاء مهمة مدير منتخبنا الوطني للناشئين محمد الحريص وإسناد إدارة المنتخب الى لاعب نادي القادسية السابق عبدالرحمن الموسى، وذلك في خطوة ستتبعها خطوات قادمة نحو تغيير الأجهزة الإدارية العاملة في منتخباتنا الوطنية.



وعقد الموسى اجتماعا مساء اول من امس مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين للتعارف وشرح برنامج إعداد الأزرق للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها الاستعداد لخوض تصفيات كأس آسيا في سبتمبر المقبل والمقررة في مدينة الدمام بالسعودية.



جدير بالذكر أن الحريص من الكفاءات الإدارية المميزة وعمل مع قطاع الناشئين لعشر سنوات، تدرج من خلالها الكثير من اللاعبين الذين كانوا تحت قيادته الى منتخبات الشباب والأولمبي والفريق الأول بأنديتهم، حيث شهدت الوفود التي ترأسها انضباطا عاليا داخل الكويت وخارجها.



أما عبدالرحمن الموسى فمثل عددا من الأندية المحلية منها القادسية والسالمية والنصر وانضم الى صفوف المنتخبات الوطنية.