يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة نادي النصر مع المحترف النيجيري أوبينا رسميا مساء أول من أمس لتدعيم صفوف فريق اليد الأول، وتفاضل الإدارة حاليا بين محترفين آخرين أحدهما أوروبي والآخر أفريقي، كما جددت عقود لاعبيها ساير العنزي وحارس المرمى جابر العازمي رسميا وفقا لقانون «اللاعب ذو الـ 30 عاما» والذي ينص على حرية اللاعب في الخروج من النادي بعد بلوغه 30 عاما.



وعزز العنابي مركز حراسة المرمى بالفريق عبر استعادة حارس مرماه الشاب الواعد والمعار للقادسية الموسم الماضي فهد صلبوخ رسميا، وسينضم لتدريبات الفريق التي تنطلق بعد العيد بقيادة المدير الفني مناور دهش لحين وصول مدرب الفريق الجزائري صالح بوشكريو ليستأنف مهامه بداية أغسطس المقبل. ومن المنتظر ايضا انضمام القوة الضاربة باسل الهاملي فور تعافيه من الإصابة.



إلى ذلك، عينت إدارة النصر عضو مجلس الإدارة مطلق العدواني رئيسا للجهاز الإداري لكرة اليد وهو المنصب الذي شغله رئيس النادي خالد الشريدة الموسم الماضي.

كما تعاقدت مع المدرب المصري بلال البدري لقيادة فريقي الأشبال والناشئين وعينت الوطني محمد مجبل في الجهاز الفني أيضا، ومصطفى التونسي مدربا للشباب تحت 19 سنة، وحمادة معوض لفريق المدرسة تحت 10 سنوات، والمدرب الوطني نايف الرندي مديرا فنيا للمراحل السنية.



وحول آخر التطورات الفنية اكتفت الإدارة بإعداد الفريق محليا ووضعت خارطة إعداد أخرى للقسم الثاني بعد فترة التوقف من بطولة دوري الدرجة الأولى، حيث ستشهد الخطة إقامة معسكر خارجي تتحدد تفاصيله بعد الدراسة مع الجهازين الإداري والفني للفريق.



وفي الإطار ذاته، أكد مدير اللعبة في النادي فالح الزعبي، أن التعاقدات الجديدة هدفها تدعيم صفوف الفريق، وأن الجهازين الإداري والفني لديهما هدف واحد وواضح متمثل في التأهل إلى الدوري الممتاز، ولدينا لاعبون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



دشتي إلى خيطان



انتقل ميثم دشتي لاعب فريق اليد الأول بنادي القرين سابقا إلى صفوف فريق خيطان، ومن المنتظر أن ينهي الطرفان الصفقة رسميا عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجدير بالذكر أن دشتي خضع لعميلة جراحية ناجحة بعد إصابته الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي بالركبة وأنهى العلاج التأهيلي مؤخرا.