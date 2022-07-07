يتوجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم، الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) محرمين على اختلاف نسكهم، إلى صعيد مشعر منى، اقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، واستعدادا للتصعيد إلى جبل عرفات غدا، حيث «الركن الأعظم» في الحج.



وأدى ضيوف الرحمن، امس، «طواف القدوم» حول الكعبة المشرفة وسط أجواء روحانية لا يعكرها شيء متفرغين للعبادة وأداء مناسك فريضة الحج بقلوب مطمئنة وأرواح خاشعة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية جاهزية 4 مستشفيات و26 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى، حيث فتحت العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، فيما رفعت من جاهزيتها لاستقبالهم في يوم التروية، ويوم النحر وأيام التشريق.



وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعـوديـــة «واس» أن المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، عبر تقنيات حديثة وتجهيزات طبية متقدمة، مبينة أن المراكز الصحية تتوزع لتغطي كافة المواقع في مشعر منى، لكي يسهل وصول ضيوف الرحمن لها.



وأضافت أن مراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية تقدم لحجاج بيت الله الحرام، والعاملين في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإسعافية، والتدخل لإنقاذ الحالات الطارئة والإسعافية مثل الإجهاد الحراري، والإنعاش القلبي الرئوي، مشيرة إلى أن أسطولا من النقل الإسعافي، مكونا من 100 سيارة إسعاف صغيرة، و75 سيارة إسعاف كبيرة، لمباشرة أي حالات طارئة، يساند هذه المنشآت الصحية.



وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات ومراكز المشاعر كانت قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد والتجهيز، حيث خضعت لمشاريع تطويرية بدأت منذ نهاية موسم الحج العام الماضي، تلاها تجهيزها، وانتهت بوصول الطواقم البشرية من الممارسين الصحيين والإداريين لإكمال استعداداتها وتشغيلها، ثم أقامت مجموعة من ورش العمل والتدريب، والافتراضــيات لإكمـــال جاهزية العاملين وتأهيلهم، وبعدها تنظيم حملات التبرع بالدم لتزويد بنوك الدم بمستشفيات المشاعر.



بدورها، أكدت قوات الدفاع المدني السعودية أنها أعدت خططا استباقية للتعامل مع أي طارئ، سواء للحجاج أو مقرات إقامتهم أو طرق تنقلاتهم، وفق إجراءات سلسة وسريعة، وذلك بالتعاون مع القطاعات الأمنية والصحية والجهات الحكومية المعنية.



وتتمركز في أرجاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مراكز ميدانية سريعة الاستجابة، يعمل فيها فرق متنوعة للإطفاء والإنقاذ، وفرق التدخل السريع والإشراف الوقائي، للعمل على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للحجيج، وكل القطاعات التي تقوم بالعمل في خدمة الحجاج، وتكثيف أعمال الإشراف الوقائي طوال موسم الحج من قبل زيارات مستمرة لمفتشي السلامة في كل المشاعر المقدسة، وإزالة أي مسببات تهدد سلامة الحجيج، إضافة إلى قوة الإشراف الوقائي، التي تضم عددا كبيرا من فرق الدراجات النارية، التي تتولى متابعة اشتراطات السلامة في مخيمات الحجاج، ومقرات العاملين على خدمتهم، والأماكن الحيوية وغيرها، والتأكد من فاعلية أنظمة الإطفاء الآلي، ومخارج الطوارئ، وكذلك توفر كل وسائل السلامة.



وفي غضون ذلك، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تكليف الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء في المملكة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لحج هذا العام 1443هـ.



خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة عند المسلمين كافة، وتقوم حكومة السعودية بالعناية بترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع في هذا العام بـ 14 لغة.



إلى ذلك، أفاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ د.عبدالرحمن السديس، بصدور توجيه سامي بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ.



وأكد السديس - وفقا لوكالة (واس) - أن المملكة سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.



«بشرى زمزم» جهاز ذاتي الخدمة في مساكن ضيوف الرحمن





حجاج يستخدمون جهاز بشرى زمزم (واس)

أطلق جهاز للخدمة الذاتية لتمكين ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا، من دون تدخل بشري من مقدمي الخدمة، حيث دشن الجهاز الذي أطلق عليه (بشرى زمزم) في 10 مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يمكن للحجاج من خلال هذه الخدمة الحصول على 3 عبوات من ماء زمزم يوميا، من خلال بطاقة الحج الذكية عبر «باركود» مخصص.

ويحفظ جهاز (بشرى زمزم) العبوات في درجة برودة معتدلة، ويوفر كميات يومية تغطي جميع المساكن التي اختيرت للبدء في هذه التجربة، ويحتوي على شاشة للعرض بعدة لغات، فيما يقوم فريق من الشركة بقياس مدى فاعلية الجهاز للخروج بأفضل الممارسات الميدانية والتوسع في هذه التجربة في مواسم الحج القادمة.