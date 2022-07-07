أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان خمسة من أعضاء المكون المدني في المجلس من مناصبهم، بينما واصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري اعتصامهم في العاصمة الخرطوم وضواحيها.



وأفاد بيان مجلس السيادة بأن البرهان أصدر «مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين»، ليصبح المجلس مشكلا من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا.



وذكر البيان ان البرهان عقد اجتماعا مع الاعضاء الخمسة المغادرين، وهم: أبوالقاسم برطم ورجاء نيكولا وعبدالباقي الزبير ويوسف جاد كريم وسلمى عبدالجبار وشكرهم على العمل بمثابرة واجتهاد من اجل خدمة الوطن، فيما تم الإبقاء على ثلاثة أعضاء تم تعيينهم بموجب اتفاق سلام جوبا هم: مالك عقار (رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان)، والطاهر حجر (رئيس تجمع قوى تحرير السودان) والهادي إدريس (رئيس حركة تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي).



ويأتي القرار بعد إعلان البرهان عزمه حل مجلس السيادة وتأسيس آخر أعلى للدفاع والأمن عقب تشكيل الحكومة التنفيذية كما أعلن انسحاب الجيش من المفاوضات السياسية برعاية الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة لإفساح المجال أمام الأحزاب للتوافق.