أعلنت القوات الأوكرانية انها دمرت منظومة صواريخ روسية ذاتية الدفع، كما ثلاثة صواريخ أطلقتها موسكو باتجاه أوكرانيا من البحر الأسود.



وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، إنه تم القضاء على العديد من وحدات المدفعية الروسية، بفضل «العمل الجماعي المنسق» بين الأوكرانيين، وفقا لما نقله موقع «بريفادا».



ونشرت عبر حسابها بموقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يوثق تدمير المنظومة الروسية، باستخدام «طائرات انتحارية» دون طيار.



وأضافت أن القوات الروسية نقلت تلك المنظومة لقصف قوات الدفاع الأوكرانية، واستهداف المدنيين، لكنها لم تكشف عن موعد أو مكان العملية التي أنجزها الجنود الأوكرانيون.

واعترف مصدر عسكري روسي بأنه تم استخدام السلاح الكهرومغناطيسي الروسي «ستوبور» لأول مرة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا للتصدي للطائرات دون طيار.

وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس- إلى أن استخدام هذا السلاح الجديد تكلل بالنجاح بشكل كامل، مؤكدا الحاجة الملحة لهذه الأجهزة المحمولة المضادة للطائرات دون طيار بسبب عددها الكبير فضلا عن مختلف المروحيات الصغيرة التي يستخدمها جيش أوكرانيا.



وفي سياق متصل، أسقط الدفاع الجوي للقوات الأوكرانية، ثلاثة صواريخ كروز أطلقها الروس من البحر الأسود بحسب بيان للقيادة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية، سيرهي براتشوك، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ أطلقتها القوات الجوية الروسية على ميناءي أوتشاكوف وتشرنومورسك بغرب أوكرانيا على البحر الأسود، وفقا لما نقلته «رويترز».



فيما قال رئيس بلدية ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، إن صواريخ روسية أصابت المدينة الجنوبية، الواقعة على الطريق السريع الرئيسي بين خيرسون وأوديسا، امس الاول.



في هذه الاثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت راجمتي صواريخ متطورتين صناعة أميركية، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا.



وأضافت الوزارة في بيان امس أن روسيا دمرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها.



ولفتت الى ان القوات الروسية دمرت ايضا مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة «هيمارس» بالقرب من خط المواجهة في قرية إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوغانسك.