عاد العالم من جديد يترقب تطورات جائحة «كورونا» أمس، مع الارتفاع القياسي في عدد الإصابات، لاسيما في أوروبا وآسيا، فيما قررت قطر إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من اليوم.



وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، في أحدث إحصائياتها، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بـ «كوفيد-19» حول العالم ارتفعت إلى 551 مليونا و283 ألفا و678 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و342 ألفا و322 حالة وفاة.



وأعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس «ستتخطى 200 ألف»، لافتا إلى أن الموجة السابعة من التفشي الوبائي «تشهد في الأيام الأخيرة تزايدا»، بمعدل يومي بلغ نحو 120 ألف إصابة خلال الأسبوع الأخير.



وبالموازاة، أمرت قبرص امس بإعادة فرض استخدام الكمامة لمكافحة «كوفيد-19»، بعد أكثر من شهر بقليل من إلغائه، وذلك مع عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى.



وقال وزير الصحة ميشاليس هادجبانتيلا إن شرط وضع الكمامات في الأماكن المغلقة يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد.



وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن خبراء الصحة أوصوا بالخطوة بعد سلسلة من الإصابات لأشخاص لم يتخذوا الاحتياطات المناسبة.



وكانت قبرص قد رفعت شرط وضع الكمامات في معظم المناطق في الأول من يونيو الماضي.



وفي آسيا، فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين أمس بسبب عودة انتشار الوباء الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق.



وفرض العزل على أكبر مدينة في الصين لمدة شهرين في الربيع لوقف أسوأ تفش للوباء في البلاد منذ بدايته، وشكلت القيود الصارمة في العاصمة الصينية اختبارا صعبا لسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون مشاكل في توريد المنتجات الطازجة.



وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن نحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد امس.



والمنطقة الرئيسية المتضررة هي مقاطعة آنهوي (شرق) حيث يخضع 1.7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حاليا للحجر.



وسجلت أكثر من ألف إصابة في هذه المنطقة منذ الأسبوع الماضي مع انتشار العدوى في مقاطعة جيانغسو (شرق) المتاخمة لشنغهاي ومنطقة صناعية مهمة.



وقال تينغ لو من مصرف نومورا إن المتحورة أوميكرون مازالت تمثل «مشكلة رئيسية للاقتصاد الصيني».



واستنفرت اليابان للتأكد من مدى جاهزية جميع مستشفياتها، وذلك وسط الارتفاع في حالات الإصابات اليومية، فيما أعلنت الهند تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.