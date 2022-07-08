عاطف رمضان



قام فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع «الداخلية» وجهات أخرى، بحملة مشتركة على المنطقة الحرفية في الجهراء الصناعية للتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية وشبكة المياه لأكثر من 20 قسيمة صناعية.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء م.أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» إن الفريق قام خلال الحملة بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وشبكة المياه من خلال رصد التعديات، مشيرا الى أن الوزارة لن تتهاون في تنفيذ القانون تجاه اي تعد ومواجهة المخالفات التي تشكل خطرا على الشبكة والأرواح.