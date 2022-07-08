خالد العرافة



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجها حكوميا بشأن عدم التجديد لمن يشغل مناصب قيادية من درجة وكيل وزارة ووكلاء مساعدين ومديري هيئات لمدة جديدة مماثلة إلا في أضيق الحدود.



وقالت المصادر إن هذا التوجه سيطبق على التعيينات الجديدة التي بانتظار تسكينها في معظم الوزارات، كما أنه سيتم النظر بعد التشكيل الحكومي في أمر من انتهت مدتهم القانونية من قياديين ومازالوا على رأس عملهم، مشيرة إلى أن بعض من يشغلون هذه المناصب قضوا أكثر من دورتين متتاليتين. وأضافت المصادر: إنه في حال إقرار هذا التوجه ستكون المدة الزمنية لشغل المناصب القيادية 4 سنوات بحد أقصى. وذكرت المصادر أن الحكومة المقبلة ستنظر في تعيينات عدد من المرشحين لشغل المناصب القيادية الشاغرة في مختلف الجهات الحكومية والهيئات الذين سبق أن تم ترشيحهم، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنهم بسبب استقالة الحكومة للتأكد من أحقيتهم في شغل المنصب.



وتوقعت المصادر أن يتم حسم تلك التعيينات الجديدة خلال الجلسات الأولى لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة.