أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قرارا وزاريا يقضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي أمس الخميس أن اللجنة مكونة من عدة جهات حكومية وجهات أخرى فاعلة في المجتمع المدني لضمان الحيادية في تقصي الحقائق وكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. ودعت الإدارة الإخوة المواطنين إلى التعاون مع أعضاء اللجنة والدخول على الرابط الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة ما إذا كانت هناك أسماء مجهولة على مقار سكنهم وفي حالة التأكد من وجود أسماء مجهولة إرسال البيانات على رقم الـ(واتساب) الخاص باللجنة (66032698) وتقديم إخطار ما يثبت ذلك مع ضمان السرية التامة عملا بقانون حق الاطلاع على المعلومات ليتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه.