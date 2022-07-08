بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم «الأنباء» إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء والنواب والشعب الكويتي والإخوة المقيمين، بأصدق آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى عزّ وجلّ ان يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة، تحتجب النسخة الورقية من «الأنباء» أيام السبت والأحد والاثنين وتعود الثلاثاء المقبل، مع استمرار العمل في موقع «الأنباء» الإلكتروني على مدار الساعة.



(كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك).