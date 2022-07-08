نشر في عدد «الأنباء» الصادر أمس «الخميس» خبر عن استضافة بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة للاجتماع السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحج لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد ورد خطأ في الخبر المرسل من المكتب الإعلامي لبعثة الحج الكويتية أن الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي كان برئاسة رئيس البعثة الكويتية م.فريد عمادي، وبحضور مستشار الديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية د.مطلق الشثري. والصحيح أن الاجتماع كان بحضور مستشار الديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية د.سعد بن ناصر الشثري.