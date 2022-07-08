كرّم محافظ حولي علي سالم الأصفر الطلاب والطالبات الفائقين الحاصلين على المراكز الأولى من خريجي الثانوية العامة بمدارس المحافظة.



وأقيم حفل التكريم في ديوان عام المحافظة بحضور المحافظ والطلبة أولياء أمورهم، معربا عن خالص تقديره للمتفوقين وأولياء أمورهم، واصفا إياهم بالمستقبل الواعد، مشيدا بجهودهم الدؤوبة التي توجت بالتفوق والحصول على المركز الأول في مدارس حولي.



وأكد الأصفر أن الحفل يأتي إيمانا من المحافظة بأهمية تكريم الطلبة لجهودهم التي بذلوها ودعما لأولياء أمورهم وتحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، وإحياء وتعزيز الروح الوطنية المخلصة في نفوس طلبتنا، معربا عن أمله في أن يواصل الفائقون مشوار النجاح والتفوق خلال دراستهم الجامعية وفي حياتهم العملية خدمة لوطننا العزيز.