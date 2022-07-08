عبدالعزيز الفضلي

فيما انتهت وزارة التربية من تقديم اختبارات الدور الثاني خارج الجدول لطلبة المرحلة الثانوية شاملة الدوام الصباحي والمنازل، بدأت العطلة الصيفية للعاملين في الإدارات المدرسية ماعدا المكلفين باختبارات الدور الثاني اعتبارا من نهاية دوام أمس الخميس.



في هذا السياق، قالت جمعية المعلمين الكويتية في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه: مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء العطلة الصيفية، نثمن بكل التقدير والاعتزاز والثناء للجهود المبذولة من قبل جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان والتواجيه الفنية والإدارات المختلفة في المناطق التعليمية والقطاعات والإدارات المختلفة خلال العام الدراسي 2021-2022 وما صاحبه من تحديات لمعالجة الآثار المترتبة من جائحة كورونا ومواجهة كل العوائق خلال هذا العام الاستثنائي، معربين عن مواصلة هذا العطاء لما فيه خدمة رسالتنا ومسيرتنا التربوية.



وأضافت: نتطلع إلى أن تستكمل الوزارة استعداداتها للعام الدراسي المقبل وتسعى جاهدة لمعالجة القضايا العالقة والمستجدة وسنظل حريصون على حقوق ومكتسبات المعلمين والمعلمات لما فيه صالح العملية التعليمية وتطويرها.