ثامر السليم



أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة أمس الخميس عن خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الاول من للعام 2022/2023 وبدء التسجيل بها إلكترونيا على موقع الامانة خلال الفترة من 24 يوليو الجاري حتى 4 اغسطس المقبل.



ودعا الأمين العام للامانة العامة بالإنابة م.عمر الكندري، في تصريح صحافي، الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة البعثات الداخلية الى التقدم لاختبار القبول بالمنشآت التعليمية الخاصة التي يرغبون التسجيل به كرغبة اولى وحصولهم على ورقة القبول ورفع جميع البيانات والمستندات المطلوبة على نظام التسجيل الالكتروني الخاص في البعثات الداخلية.



وأكد الكندري على ضرورة اتباع الارشادات الخاصة بالتسجيل والموضحة بالموقع الخاص للامانة www.puc.edu.kw، مشددا على شرط اختيار الطالب اربع جامعات او كليات كحد ادنى وقت التسجيل.



وأفاد بأنه يمكن للطالب التعرف على البرامج والتخصصات بالجامعات والكليات ومعرفة النسب المئوية المطلوبة في كل تخصص عبر موقع الامانة، مبينا ان قبول طلب التقديم لا يعني قبول الطالب في خطة البعثات الدراسية الداخلية.