

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأهل الكويت قاطبة، وعموم المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى جل وعلا أن يجعل الكويت واحة أمن وإيمان إنه ولي ذلك ومولاه. وقال الزامل: نحرص في النجاة الخيرية على استثمار المواسم الإسلامية، بما يعود بالنفع الكبير على شريحة المستفيدين وأهل الخير من المحسنين، فقامت الجمعية خلال الأيام القليلة الماضية بطرح «وقف العشر» الشامل لعموم أوجه الخير، والذي حظي بتفاعل كبير من محبي العمل الخيري من داخل وخارج الكويت، كما توزع «النجاة» خلال أيام العيد المبارك لحوم الأضاحي داخل الكويت وفي 21 دولة، ويستفيد من مشروع الأضاحي أكثر من 100 ألف إنسان، ونحرص بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في هذه الدول على الإشراف المباشر على ذبح وتوزيع الأضاحي على الأسر المستحقة، والتوثيق للمتبرعين مع مراعاة خصوصية وكرامة الأسر المستفيدة.



وأكد الزامل أن النجاة الخيرية تتعاون مع أكثر من 52 جهة خيرية خارجية معتمدة ومشهرة رسميا في دولها، ولدينا معايير واضحة في اختيار الدول المستفيدة وطبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها، موجها الشكر لوزارتي الشؤون والخارجية، مثمنا تعاونهم المميز، والذي ساهم بجعل الكويت عاصمة للعمل الخيري والإنساني، كما خص بالشكر سفراء الكويت بالخارج، الذين يقومون بجهود إنسانية رائدة بجانب مهامهم الديبلوماسية.