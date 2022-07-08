تدعوكم فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت لقضاء أغلى الأوقات وصنع أجمل الذكريات في رحابها، حيث طيب الإقامة الفاخرة وأصالة الضيافة العامرة وخصيصا لما للأعياد من رونق خاص يجتمع معها الأهل ويلتقي الأصدقاء على خيارات متنوعة من أشهى الأطباق وأعرق المطابخ العالمية، فمطعم ريكاردو الشهير بخدمته الفاخرة وأصالة الضيافة الإيطالية ينتظركم بأجواء كلاسيكية على أنغام الموسيقى الرائعة، ويستعد مطعم الطربوش اللبناني لتقديم أشهى الأطباق والمازوات المفضلة على أنغام الموسيقى، ويفخر مطعم بخارى بتقديم المأكولات الهندية المعطرة بكنز التوابل وأجوائه التقليدية من بلاد الهند، كما يعدكم مطعم شهريار العريق بأطايب المشويات الإيرانية والمقبلات، كما أعد مطعم الحمراء العالمي بوفيها مميزا من المأكولات الكويتية والعالمية، ويستقبلكم المقهى الإنجليزي بخصوصيته الفاخرة وأجوائه الراقية، ولضيوفنا الصغار يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في نادي الأطفال.



فندق فوربوينتس شيراتون الكويت ينتظركم للاحتفال معكم بأجواء ممتعة في بيتزاريا لاماما حيث المأكولات الإيطالية والباستا بأنواعها والتي يحضرها أمامكم الشيف لويجي.



وفي هذه المناسبة، يتقدم المدير العام لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبوشعر والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع المقيمين على أرضها الطيبة، متمنين للجميع عيد أضحى مباركا، وكل عام وأنتم بخير.