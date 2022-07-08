في إطار سعيها المستمر والدؤوب لدعم وتشجيع الكوادر الوطنية بشكل عام والشباب بشكل خاص، رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، والذي أقيم تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي بمشاركة 162 مشروعا من مختلف التخصصات والأقسام الهندسية، حيث ضم المعرض عددا كبيرا من المشاريع الهندسية التنافسية التي حملت طابع الإبداع والابتكار صممت بأياد وعقول كويتية شابة من المهندسين والمهندسات، وذلك ضمن مشاريعهم للتخرج للعام 2022. حضر المعرض عدد من الرعاة والمسؤولين والقياديين في الدولة، وقامت «الكويتية» بتكريم الطلبة الفائزين تشجيعا لهم على مشاركتهم في هذا المعرض.