توجه مدير عام جمعية «بلد الخير» عثمان الثويني بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت والمقيمين عليها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وشكر الثويني أهل الخير على دعمهم لحملة بلد الخير خلال الموسم، مؤكدا أن الحملة شهدت تنوعا في مشاريعها التي استهدفت المنكوبين والمتعففين داخل الكويت وخارجها بدعم فرق الجمعية التطوعية فريق صناع الخير وفريق كويت الخير ومؤسسات الخير الداعمة لجهود الجمعية وعلى رأسها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والأمانة العامة للأوقاف.