تقدم الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى جموع الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير.



وقال العتيبي: إن عيد الأضحى المبارك يأتي تتويجا لعبادة عظيمة جعلها الله عز وجل أحد أركان الإسلام، فعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (رواه البخاري ومسلم).



وثمن العتيبي تبرعات أهل الخير الذين ساهموا في مشروع الأضاحي والمشروعات الموسمية التي أطلقتها نماء الخيرية من المشروعات التنموية وسقيا الماء وعمليات العيون وغيرها من المشروعات التي أطلقتها «نماء الخيرية» في العشر الأوائل من ذي الحجة التي تستهدف الأشد حاجة، مؤكدا أن شعب الكويت محب للبذل والعطاء، فعطاؤه للعمل الخيري ومساهماته محفورة بأحرف من نور في مساعدة الآخرين عبر تاريخ طويل، شاكرا الشعب الكويتي والمقيمين على مساهماتهم وتبرعاتهم المجزية لدعم مشاريع الخير والأعمال الإنسانية، وعلى ثقتهم في نماء الخيرية.