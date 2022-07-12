قام مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم ويرافقه مراقب التوعية والعلاقات العامة بالإنابة المقدم يوسف رجب غلوم ورئيس قسم الإعلام الالكتروني بالإنابة الرائد رضا محمد أحمد بزيارة مستشفى سعود البابطين للحروق ومستشفى ابن سينا وذلك لتهنئة مصابي الحروق من الأطفال والكبار بعيد الأضحى المبارك لدعمهم معنويا. وخلال الزيارة تم تقديم الهدايا والبروشورات التوعوية للوقاية من الحريق للمصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل. وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان هذه الزيارة ليست بجديدة وهي عادة سنوية كانت تقوم بها الإدارة بشكل دوري من منطلق ان دور رجل الإطفاء لا يقف فقط على مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح انما هناك دور مجتمعي يصل الى دعم المرضى والمصابين معنويا لما في ذلك من اثر كبير على نفسية المرضى وما قد يساعد في سرعة شفائهم.

وشكر مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر ابراهيم أسرة مستشفى البابطين للحروق، وعلى رأسهم مساعد المدير للشؤون الإدارية في مستشفى ابن سينا أحمد سالم المويزري على الجهود الجبارة التي تقدمها للمجتمع، كما اشاد بإدارة العلاقات العامة التابعة للمستشفى نظير تعاونها ورقيها في التعامل مع الجميع.