أكد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ان رجال خفر السواحل هم العيون الساهرة من اجل حفظ وتأمين الحدود البحرية وصد أي محاولات إجرامية للنيل من أمن الوطن وأمان مواطنيه، مشيرا الى أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة، مطالبا رجال خفر السواحل بالتعامل مع أي احداث طارئة مهما كان شأنها، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والعمل المتواصل من اجل حماية الوطن، متمنيا لهم التوفيق في عملهم.



وجاءت تصريحات الشيخ سالم النواف خلال قيامه ثالث ايام عيد الأضحى المبارك بجولة ميدانية في الإدارة العامة لخفر السواحل (قاعدة صباح الأحمد البحرية)، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العميد طلال المؤنس والقيادات الأمنية بالقاعدة.



وأعرب الشيخ سالم النواف عن اعتزازه وإعجابه بما شاهده من جاهزية قطاع امن الحدود البحرية، مؤكدا تقديره للجهود التي يبذلها رجال خفر السواحل، مشيرا الى ان الوطنية ليست غريبة على سواعد خفر السواحل، متمنيا ان تظل هي الشعار في العمل، مؤكدا على العمل الجماعي وليس الفردي.



وكان وكيل الوزارة بالتكليف قام ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بجولة ميدانية على هاتف الطوارئ 112 وعمليات قطاع الأمن العام وعمليات الإدارة العامة للمرور يرافقه عدد من القيادات الأمنية، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي، حيث استمع الى شرح عن كيفية التعامل مع البلاغات الواردة، وآلية الاستجابة لها ومتابعتها، وكيفية توزيعها والتنسيق مع القطاعات المعنية.



ثم قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف بزيارة غرفة عمليات قطاع الأمن العام، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالتكليف العميد خالد الكندري، واستمع إلى شرح من مدير إدارة عمليات الأمن العام العقيد عبدالله حمود المطيري عن آلية عمل الغرفة وتوزيع الدوريات، والتعامل مع البلاغات.



وواصل وكيل وزارة الداخلية بالتكليف جولته بتفقد الإدارة العامة للمرور في منطقة الصباحية بمحافظة الأحمدي، حيث كان في استقباله مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد يوسف الخدة، واطلع على طبيعة سير العمل فيها، وشملت غرفة التحكم المركزي وطريقة عمل كاميرات الضبط المروري، كما استمع الى شرح عن إدارة عمليات المرور وكيفية تلقي البلاغات والتعامل عها بالإضافة الى تلقي الشكاوى عن طريق واتساب الإدارة العامة للمرور.



كما استمع الى شرح عن شعبة الكاميرات والتي تقوم بدور كبير في توثيق عمل الدوريات ورجال الأمن على الطرق وكيفية الاستفادة منها في التعامل خاصة قضايا الحوادث ومشاركتها مع الجهات المعنية بالتحقيقات.



ونقل الفريق الشيخ سالم النواف تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف الى رجال خفر السواحل بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورجال الامن العام والمرور والعمليات، مشيدا بتواجدهم المستمر خلال ايام العطل والأعياد للحفاظ على امن البلاد وتأمين حدودها البحرية.