عبدالله قنيص ـ سعود عبدالعزيز





تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق والتعاون مع رجال الأمن من اغلاق قضية مروعة تمثلت في طعن مواطن في الشارع العام وعلى مرأى ومسمع من زوجة المجني عليه والمارة وذلك بضبط مواطن وآخر من ارباب السوابق، جار البحث عنه، فيما تم تسجيل قضية شروع في القتل.

وقال بيان لوزارة الداخلية: تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين في مشاجرة وطعن في محافظة حولي، وذلك بعد ورود بلاغ بالواقعة، وبتفتيش المتهمين احترازيا تم العثور بحوزتهما على أدوات تستخدم لتعاطي المخدرات، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل وطعن تحت رقم 193/2002 جنايات السالمية، وجار التحقيق للتعرف على أطراف الواقعة وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

إلى ذلك، قال مصدر امني انه وفور تداول مقطع مصور يظهر تفاصيل الواقعة وحدوث تصادم وألحقه قيام شخص بتسديد عدة طعنات وسيدة تصرخ ثم تحديد مكان الواقعة، تم ضبط صاحب السيارة الذي ظهر يستخدم سكينا ويطعن آخر، جرى تحديد مكان تواجده في شقة من خلال لوحة المركبة وضبطه لدى خروجه من شقة في السالمية حيث كان برفقته آخر ليس له علاقة بالواقعة، وكان المتهم ومرافقه في حالة غير طبيعية وكلاهما من اصحاب السوابق، مشيرا الى انه جار ضبط الشخص الذي كان برفقة الطاعن وقت الحادثة بعد ان زود المتهم باسمه.

وبحسب زعم المتهم الرئيسي في القضية، فإن ما صدر عنه مبرر وأن هناك خلافات سابقة معه وشاهده بالمصادفة وحدثت الواقعة.

واضاف المصدر ان المجني عليه مصاب بطعنة نافذة في الفخذ وأنه وزوجته تقدما الى مخفر السالمية عصر امس وسجلا قضية، وأرفقا تقريرا طبيا في ملف القضية.