تعاملت فرق الاطفاء مساء امس الاول مع حريق اشجار في أماكن متفرقة بساحة ترابية خلف نادي الساحل الرياضي في منطقة ابوحليفة. وقالت قوة الاطفاء في بيان لها ان مركزي المنقف والفحيحيل وعند الوصول للموقع تبين لقوة الإطفاء أن مساحة الحريق تقارب 1500 متر مربع. وقد باشرت الفرق في مكافحة الحريق وتمكنت من إخماده دون وقوع أي إصابات وفتح تحقيق لمعرفة السبب.



من جهة أخرى، فتحت قوة الإطفاء العام تحقيقا في ملابسات حريق التهم 4 مركبات في الأحمدي، كما تعامل رجال مراكز الهلالي وشرق والسالمية والأحمدي مع حريق منزل في شرق وتمت السيطرة على ألسنة اللهب.