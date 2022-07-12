محمد الجلاهمة



أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف قرارا بتشكيل لجنة عالية المستوى لا يقل التمثيل فيها عن درجة وكيل وزارة مساعد برئاسة قوة الإطفاء العام وتضم في عضويتها كلا من: وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تكون مهمتها إزالة المخالفات للوقاية من خطر الحريق في مواقع مختلفة بالبلاد وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام.



وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء العام، فإن تشكيل اللجنة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يأتي لحرصه على دعم ومساندة قوة الإطفاء العام في أداء مهامها الشاقة المنوطة بها من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في دولتنا الغالية ومراعاة لحماية أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين والمقيمين التي قد تتضرر جراء هذه المخالفات، وجاء تشكيل هذه اللجنة للعمل على سرعة التعاون والتنسيق لتنفيذ اشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية المعنية فيما بينها لتحقيق الصالح العام.



إلى ذلك، قال مصدر مطلع ان قرار النائب الأول لرئيس الوزراء جاء عقب رصد قوة الإطفاء العام العديد من المخالفات خاصة في الحرائق الكبرى مثل سوق الجمعة وسوق المباركية واستمرار هذه المخالفات رغم دعوات قوة الإطفاء العام لجهات الدولة الى العمل على إزالتها وهو ما لم يحدث وتسبب في اندلاع حرائق ضخمة.