رمى حجاج بيت الله الحرام في ثاني أيام التشريق أمس الجمرات الثلاث بيسر وسهولة تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعدها توجه الحجاج «المتعجلون» إلى المسجد الحرام، حيث أدوا «طواف الوداع».



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.



وأدى حجاج بيت الله الحرام «طواف الوداع» وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي جهزت جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت ‪كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.



وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح حج هذا العام 1443هـ.



وقال الأمير خالد الفيصل في بيان أوردته وكالة «واس»: «يسعدني أن أعلن على كل الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية عدم تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح هذه التجمع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كل السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر».



وأضاف:«كما أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده الخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، والذين قدموا أعمالا جليلة جاءت من منطلق الرسالة السامية التي يتشرف كل مواطن سعودي بحملها، وأخص بالشكر رجال الأمن والكوادر الطبية الذين كان لهم دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تأمينهم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم».



وأردف سموه قائلا: «إن ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأت وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير دليل على العناية والاهتمام الذي توليه بالمقدسات وقاصديها، ولقد خص الله السعوديين بميزة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجا فريدا ومتميزا».



وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالقول: «شكرا لله على النجاح والتوفيق.. شكرا للقيادة على التسخير والتسهيل.. شكرا للعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم.. والشكر للحجيج الذين أعانونا على خدمتهم».



وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وقال في بيان تلاه امس من مقر مستشفى منى للطوارئ: «بفضل من الله، ونتيجة للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر».



وأضاف «انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته عملت في المنظومة الصحية أكثر من 230 منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، بهدف تقديم جميع الخدمات للرعاية الأولية، والخدمات الطبية التخصصية للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق وبفاعلية أكثر».



وأوضح أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو (130) ألف حاج، كما تم إجراء (10) عمليات قلب مفتوح، وأكثر من (187) قسطرة قلبية، إضافة إلى (447) جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من 2000 حاج، ساهم في تقديمها أكثر من 25 ألف ممارس صحي، و2000 متطوع.



وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.



وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد19)، أكد وزير الصحة السعودي أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات في المشاعر المقدسة بلغت 38 حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.



وأشاد بدور الجهات الحكومية المشاركة، والتكامل في تقديم كافة الخدمات، التي كان لها دور بالغ في إنجاح الخطط الصحية لحج هذا العام، من خلال التعاضد، والتعاون على مختلف الأصعدة.