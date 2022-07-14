27 شركة كويتية تسوي 95% من التعويضات بـ 331 مليون دينار

5 شركات وطنية تستحوذ على 70% من التعويضات بـ 246.1 مليون دينار



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي التعويضات تحت التسوية في 40 شركة تأمين تعمل بالسوق الكويتي بلغت نحو 349.75 مليون دينار عن 2021، واستحوذت التعويضات الناتجة عن وثائق تأمين «حوادث أخرى»على الحصة الأكبر من تلك التعويضات بنسبة 55.7%، تلتها تأمينات الحياة الجماعي بـ 16%.



تفصيلياً، تستحوذ 27 شركة تأمين كويتية على نحو 95% من إجمالي التعويضات التأمينية تحت التسوية في السوق المحلي بما قيمته 331.28 مليون دينار، بينما تبلغ قيمة تلك التعويضات لدى 13 شركة تأمين أجنبية تعمل بالسوق المحلي نحو 18.465 مليون دينار تشكل 5% من التعويضات تحت التسوية في القطاع.



وسيطرت نحو 5 شركات كويتية في القطاع على أكثر من 70% من قيمة التعويضات تحت التسوية وذلك بما قيمته نحو 246.11 مليون دينار، حيث سجلت إحدى الشركات أعلى قيمة لتلك التعويضات بواقع 99.69 مليون دينار، فيما تلتها شركة أخرى بتعويضات تحت التسوية تبلغ قيمتها 49.97 مليون دينار، أما ثالث أعلى شركة فبلغت قيمة تعويضاتها نحو 43.07 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة شركة بتعويضات تبلغ قيمتها 30.67 مليون دينار، وفي المرتبة الخامسة شركة بتعويضات تبلغ قيمتها 22.69 مليون دينار.



ولجهة أنواع التأمين، فقد استحوذ التأمين ضد الحريق على 7% من إجمالي التعويضات تحت التسوية بواقع 24.38 مليون دينار من بينها 3.7 ملايين دينار تعويضات تخص شركات التأمين الأجنبية، و20.6 مليون دينار تعويضات تحت التسوية في شركات التأمين الكويتية.



واستحوذ التأمين البحري والطيران على 2.3% من إجمالي التعويضات تحت التسوية في قطاع التأمين الكويتي بواقع 8.124 ملايين دينار من بينها 470.26 ألف دينار لشركات التأمين الأجنبية و7.65 ملايين دينار لشركات التأمين الكويتية.



وسجل تأمين الـ «حوادث أخرى» أعلى معدل تعويضات تحت التسوية في الكويت، إذ استحوذ على نحو 55.7% منها بواقع 194.94 مليون دينار، من بينها 7.33 ملايين دينار لشركات التأمين الأجنبية، و187.6 مليون دينار في الشركات الكويتية.



وبلغت التعويضات تحت التسوية في تأمين السيارات ضد الغير (التأمين الإجباري) نحو 23.97 مليون دينار تشكل نحو 6.8% من إجمالي التعويضات تحت التسوية، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو 2.4 مليون دينار من تلك التعويضات فيما تبلغ حصة الشركات الكويتية منها نحو 21.56 مليون دينار.



وسجلت التعويضات تحت التسوية لتأمين السيارات التكميلي (التأمين الشامل) نحو 11.72 مليون دينار تشكل نحو 3.4% من إجمالي التعويضات تحت التسوية بالقطاع، فيما استحوذت الشركات الأجنبية على 2.144 مليون دينار من تلك التعويضات، بينما سجلت تلك التعويضات في الشركات الكويتية نحو 9.58 ملايين دينار.



وسجل التأمين الصحي نحو 27.676 مليون دينار تعويضات تحت التسوية تشكل نحو 8% من إجمالي التعويضات تحت التسوية بالقطاع ككل، من بينها 1.52 مليون دينار تعويضات تحت التسوية في شركات التأمين الأجنبية، و26.15 مليون دينار في شركات التأمين الكويتية.



وبلغت التعويضات تحت التسوية الناتجة عن تأمين السفر في الكويت خلال 2021 نحو 784.8 ألف دينار، جميعها في شركات تأمين كويتية يبلغ عددها نحو 7 شركات من أصل 27 شركة كويتية عاملة في السوق المحلي.



واستحوذت تأمينات الحياة الجماعي على 16% من إجمالي التعويضات تحت التسوية في القطاع بواقع 57.23 مليون دينار من بينها 550 ألف دينار تعويضات شركات التأمين الأجنبية، و56.68 مليون دينار تعويضات تحت التسوية في شركات التأمين الكويتية، يأتي ذلك فيما استحوذت التعويضات تحت التسوية لتأمين الحياة الفردي على نحو 896.6 ألف دينار في القطاع من بينها 316.3 ألف دينار تعويضات شركات التأمين الأجنبية، و580.29 ألف دينار تعويضات شركات التأمين الكويتية.



يأتي ذلك، فيما سجل إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للمؤمن عليهم في الكويت خلال العام 2021 أكثر من 384 مليون دينار، وبلغ عدد وثائق التأمين في البلاد عن العام ذاته نحو 1.404 مليون وثيقة، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للمؤمّن عليهم في حوادث السيارات خلال العام المنصرم أكثر من 57 مليون دينار.



وبلغ إجمالي تعويضات التأمين على الحياة المصروفة في الكويت خلال العام الماضي نحو 47 مليون دينار، أما التأمين الصحي، فبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة إثره 226.3 مليون دينار، وسجلت التعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم حال السفر 643.47 ألف دينار، وبلغت تعويضات وثائق التأمين البحري والطيران ما قيمته 6.39 ملايين دينار.



وسجل إجمالي التعويضات التي صرفت للمؤمنين ضد الحرائق نحو 11 مليون دينار، وصرفت وثائق التأمين ضد حوادث أخرى 36.13 مليون دينار خلال العام.