تشتد الفوضى في مطار لندن هيثرو، بين طوابير الانتظار الأمنية التي لا تنتهي، والتأخيرات والإلغاءات المتفشية في الرحلات الجوية، وعدد قليل جدا من موظفي الأمتعة لمطابقة المسافرين بأمتعتهم، لدرجة أن المطار اتخذ خطوة جذرية للحد من مبيعات تذاكر الطيران، ليصبح المثال الأبرز على اختلال وظائف المطار في هذا الصيف، لكنه ليس الأسوأ.



ووفقا للبيانات التي تم إصدارها حديثا من شركة «هوبر»، وكالة السفر عبر الإنترنت المدعومة من غولدمان، فإن هيثرو ليس من بين أسوأ 10 مطارات في أوروبا من حيث التأخير هذا الشهر، إذ يحتل المرتبة 15 في تلك القائمة، حيث تم تأخير 51% من رحلاته في المتوسط منذ بداية شهر يوليو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ».



وفي حين أنه من الصحيح أن أداء الأسوأ دون مستوى المقارنة بمطار هيثرو، قال المتحدث باسم هوبر: «على أساس الحجم، يعد مطار لندن هيثرو أكبر بكثير من معظم المطارات، ويستند ترتيبنا إلى النسبة المئوية للتأخير وليس عدد الأشخاص المتأثرين».



ويستند الترتيب إلى متوسطات الأيام التسعة الأولى من شهر يوليو. وفي أسوأ أيام السفر، وصلت تأخيرات مطار هيثرو إلى 62% من الرحلات الجوية، الأمر الذي كان من شأنه أن يضعه في قائمة العشر الأدنى مباشرة، مع تأثر آلاف المسافرين بشكل كبير.



وبعبارة أخرى، لا تأخذ البيانات القيمة المطلقة، ولكن كن حذرا من احتمال حدوث تأخيرات في المستقبل، وإذا كانت خطط السفر الخاصة بك مرنة، فقد يكون من المفيد النظر في إعادة الحجز لتقليل المخاطر، وفيما يلي قائمة أسوأ 10 مطارات في أوروبا للرحلات المتأخرة خلال شهر يوليو 2022:



1- مطار بروكسل (بروكسل - بلجيكا)



نسبة التأخر 72%، والإلغاء 2.5%



2- مطار فرانكفورت الدولي (فرانكفورت - ألمانيا)



نسبة التأخر 68%، والإلغاء 7.8%



3- مطار أيندهوفن (أيندهوفن - هولندا)



نسبة التأخر 67%، والإلغاء 1.8%



4- مطار لوتون (لندن - المملكة المتحدة)



نسبة التأخر 66%، والإلغاء 2.7%



5- مطار ليزت فيرينك الدولي (بودابست - المجر)



نسبة التأخر 65%، والإلغاء 2.1%



6- مطار لشبونة (لشبونة - البرتغال)



نسبة التأخر 65%، والإلغاء 4.8%



7- مطار شارل ديغول (باريس - فرنسا)



نسبة التأخر 62%، والإلغاء 3.1%



8- مطار شيفول (أمستردام - هولندا)



نسبة التأخر 61%، والإلغاء 5.2%



9- مطار كوت دازور (نيس - فرنسا)



نسبة التأخر 60%، والإلغاء 3.4%



10- مطار جاتويك (لندن - المملكة المتحدة)



نسبة التأخر 59%، والإلغاء 1.4%.