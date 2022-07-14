قالت وكالة الطاقة الدولية، إن سوق النفط العالمية تسير على «حبل مشدود» بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.



وأضافت الوكالة أن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا فقط في أغسطس مع التخلص من تخفيضات أوپيك+، وقالت إن الطلب سيرتفع في 2023 بواقع 2.1 مليون برميل يوميا إلى 101.3 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو قوي في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على النفط في البلدان المتقدمة يتباطأ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا استجابة لأسعار الوقود القياسية، رغم أنه ظل مرنا في البلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وأوضحت الوكالة التي يقع مقرها في باريس أن الطلب على النفط يتباطأ مع تعثر الاقتصاد، لكنها حذرت من أن التوقعات لسوق النفط غير مؤكدة نظرا إلى التهديدات على الإمدادات في روسيا.



وقالت: «بدأت تكاليف الوقود المرتفعة والبيئة الاقتصادية المتدهورة ببطء في تهدئة نمو الطلب على النفط بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأضافت: تقلص الطلب على النفط بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل، حيث سجلت كل من الأميركتين وأوروبا وآسيا انخفاضا موسميا أكبر من المعتاد».



وأشارت إلى انخفاض الطلب على النفط في أبريل بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو انخفاض يعادل ضعف النمط الموسمي المعتاد، وعلى المستوى العالمي تم تعويض ذلك إلى حد ما من خلال زيادة الطلب في آسيا.