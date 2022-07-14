أعلن الكرملين عن تقديره بشدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية في إطار تحالف «أوپيك+»، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تثمن كثيرا التعاون مع السعودية في إطار عمل مجموعة «أوپيك+» التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.



ولدى كل من السعودية وروسيا علاقات اقتصادية وديبلوماسية قوية، ويتعاون البلدان ضمن «أوپيك+» لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط.



و«أوپيك+» هو تحالف يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» ودولا أخرى نفطية مثل روسيا، والتي انخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بعد شنها هجوما عسكريا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وكانت «أوپيك+» قد وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في شهر يوليو، وبنفس الوتيرة في أغسطس، مقابل زيادة سابقة بلغت 432 ألف برميل، ويقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة مرتقبة للسعودية يومي 15 و16 الجاري، حيث أكد أنه يسعى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح في يونيو الماضي، في أعقاب اجتماع مع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة «أوپيك+» بعد 2022.