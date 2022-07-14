خديجة حمودة ووكالات



تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالات هاتفية من عدد من القادة العرب هنأوه فيها بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.



وتبادل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق وكالة الانباء السعودية (واس) والمتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر حسابه بموقع «فيسبوك».



كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب خادم الحرمين عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.



وتلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.



وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال رئيس دولة الإمارات، وفقا لوكالة «واس»، على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.



كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لعاهل البحرين على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.



وتلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لسموه على تهنئته الأخوية، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.



في سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالين هاتفيين من الرئيسين التونسي قيس سعيد والفلسطيني محمود عباس هنآه فيهما بعيد الأضحى المبارك، معبرين عن شكرهما على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.



وأعرب الملك سلمان عن تقديره للرئيسين سعيد وعباس على مشاعرهما الأخوية، مؤكدا حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعيا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.