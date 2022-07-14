دمشق ـ هدى العبود



كشفت الكاتبة ريم حنا للإعلام أنها تستعد لتقديم عمل جديد تعود من خلاله الى الدراما السورية وتفضل ان يكون مخرج العمل شقيقها المخرج والممثل رامي حنا، معلنة ان الدراما السورية حاليا دراما «القسوة» وهذا شيء طبيعي ان يعجب المشاهدين في الوقت الحالي بهذا النوع من الأعمال نتيجة ما كبت في أنفسهم خلال السنوات الماضية، وبينت أنها تؤيد صناعة الأعمال الكوميدية.



وعن الدراما السورية التي عرضت على الفضائيات خلال الدورة الرمضانية لعام 2022، قالت ان مسلسل «على قيد الحب» هو الأفضل من بين الأعمال التي عرضت على فضائيات رمضان الماضي، ومن وجهة نظري أرى ان كاتب السيناريو السوري لا يحسد على حاله بعد سنوات الحرب التي عاشها.



واستذكرت مسلسل «الفصول الأربعة»، واصفة أيام عرضه قائلة «عشنا في حالة استقرار عندما كتبناه والعمل أثر بشكل كبير في المجتمع ولايزال يحتفظ بقيمته الزمنية ويستحضر حالة الحنين عند المشاهدين ولكني أؤيد ان تتناول الدراما اليوم القضايا بشكل معاصر لأن طريقة التفكير اختلفت وأسلوب الحياة تغير عما كان عليه في الماضي».



يذكر ان من أبرز أعمال الكاتبة السورية ريم حنا «امرأة كالقمر، 24 قيراط، لعبة الموت، ذاكرة الجسد، رسائل الحب والحرب، ذكريات الزمن القادم، الفصول الأربعة بجزئيه، سحر الشرق، مذكرات عائلة، أحلام مؤجلة».