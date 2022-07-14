دمشق ـ هدى العبود



كشف الفنان السوري عبدالفتاح المزين تفاصيل زيارته للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم في منزلها، لافتا إلى حالة الفزع والخوف التي شعر بها عند جلوسه أمامها.



ووصف المزين حضورها بـ «المرعب»، إلا أنها عاملته كما لو كانت في مستواها الفني، حيث أطلقت عليه لقب الأستاذ.



وأبدى المزين أسفه لخوض غمار مجال الفن والتمثيل، لأن هذه المهنة تتطلب الإلمام بكل أنواع المعرفة، واصفاً البيئة بأنها «غير مريحة»، وثقافة المتواجدين فيها محدودة، إلا لجهلهم.



وأكد الفنان السوري عدم اهتمامه بالجوانب المادية للمشاركة في أي عمل درامي، حيث إنه مهتم بشكل أساسي بتحقيق النص للفائدة والسرور الحقيقيين للجمهور، وكونه إضافة له في مسيرته الفنية.



واعتبر المزين أن مسؤولية العمل الفني كبيرة جدا، حيث يستغرق بدوره وقتا طويلا لإعداد النص، والذي يمكن أن يستمر قرابة شهرين، أي لقطة أو مشهد.



وقال المزين إنه دائما ما يهنئ زملاءه على دور أو مسلسل معين ناجح، لأنه يتواصل معهم، ويتحدث لساعات عن التفاصيل الشخصية والعمل والنجاح، لكنه في المقابل لا يتلقى أي اتصال، باستثناء الفنان سلوم حداد، وهو صديقه المقرب.