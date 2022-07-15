بعد موافقة الإدارة المركزية للإحصاء، أنهى مركز عالم الآراء ـ الكويت العمل الميداني وجمع البيانات في مشروع «الباروميتر العربي» Arab Barometer بدورته السابعة في دولة الكويت، لصالح جامعة برنستون الأميركية.



وأوضح مشرف عام مركز عالم الآراء د.سامر أبورمان أن المشروع انطلق منذ 13 مايو حتى نهاية يونيو 2022، مضيفا أنه عمل في الاستطلاع أكثر من 45 فردا من باحثين وباحثات ومشرفين ومستشارين وإداريين تم تكريمهم في حفل أقيم مؤخرا ابتهاجا بقبول واعتماد النتائج والتجهيز لنشرها على موقع شبكة الباروميتر العربي ومجموعة BBC الإعلامية.



وعبر أبورمان عن بالغ سعادته لنيل المركز ثقة جامعة برنستون، والتي تعد من أبرز الجامعات على مستوى العالم، في تنفيذ هذا الاستطلاع المهم على مستوى العالم العربي ‏للمرة الثانية في الكويت بدرجة عالية من المهنية والاحترافية، فضلا عن تنفيذ المشروع من خلال جمع البيانات بأداة المقابلات الوجاهية، والتي تعتبر من أدق المنهجيات في تصميم العينة وضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستجيبين بطريقة عشوائية منتظمة، وهي من الطرق التي قلما تم استخدامها في الكويت، نظرا لارتفاع تكلفتها وطول مدتها وما يتطلبه من موافقات الجهات الرسمية لضمان سلامة المجتمع والباحثين.



واضاف أبورمان، خلال حفل تكريم الباحثين، أن الجودة في جمع البيانات وتنفيذ الاستطلاعات نوعان، جودة الثقة وقد تجاوزناها مع فريقنا، وجودة تنفيذ الاستطلاع وفق التعليمات، سواء في طرح الأسئلة وتدوين الإجابات، وتقنيات رفع الاستجابة وجمع البيانات، واختيار العينة وطريقة توزيعها.



معلومات قيمة



من جانبه، ثمن رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية والتنموية والشريك لشبكة الباروميتر العربي د.غانم النجار دور الإدارة المركزية للإحصاء في هذا المشروع المهم بما سمح باستخراج ‏معلومات قيمة ومفيدة عن آراء المواطنين الكويتيين حول مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمساندة في اتخاذ القرار ورسم السياسيات، وعبر النجار عن اعتزازه بأن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي شملها الاستطلاع من بين عشرة دول عربية وستنشر نتائجها للعامة قريبا.



وشكرت إدارة مركز عالم الآراء المجتمع الكويتي وتحديدا من شملتهم العينة، لاستجابتهم واستضافتهم لباحثي المركز بكل رحابة، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية مثل هذه الدراسات ومخرجاتها.



تجدر الإشارة إلى أن مركز عالم الآراء بيت خبرة في مجال قياس واستطلاعات الرأي العام، وتقديم دراسات استطلاعية احترافية وبمهنية عالية، وقد استطاع باحثو المركز على مدار 30 يوما من العمل الميداني جمع 1200 عينة من المستجيبين شملت كل محافظات الكويت.

ويعتبر الباروميتر العربي مصدرا مركزيا للبحث الكمي في الشرق الأوسط، وهو شبكة بحثية مستقلة، غير حزبية تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية، السياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي من خلال نتائج الاستطلاع.

تقوم هذه الشبكة بإجراء استطلاعات رأي ذات جودة ومصداقية عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2006، بهدف المساهمة في الإصلاح وتعزيز قدرات مراكز بحوث الرأي العام.