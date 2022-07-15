القاهرة - هناء السيد



بمناسبة مرور نصف قرن على بداية أعماله التي عرضت بالكويت وخارجها خلال معارض الفن التشكيلي، ووسط مشاركات من الدول العربية تم منح الفنان التشكيلي عادل المشعل درعا تكريمية تقديرا لدوره كفنان يدعم العمل المجتمعي من خلال مسيرته التي اثرت الحركة الفنية بأعماله، كما قام بعقد دورات تدريبية للطلاب وكذلك لذوي الهمم والمسنين وبذلك أصبح الفنان عادل رمزا للعطاء المجتمعي، وأقيمت الاحتفالية في الاكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية وبمشاركات عربية واسعة.



وكرمت الأكاديمية د.مصطفى السيد وزير الدولة بمملكة البحرين والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ود.هالة جمال رئيس جمعية عطاء للمسؤولية الاجتماعيه للأفراد ود.شفيقة العامري أمين عام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة من الإمارات، وخيرية حسن من ليبيا، ود.محمد الحوسني رئيس مجلس الحوسني بمملكة البحرين ومن سلطنه عمان شاعر المليون عامر الحوسني والفنانة رزان.



وحصل الفنان عادل المشعل على جائزة رواد الخير والعطاء بالوطن العربي ضمن أفضل الشخصيات المساهمة بمجال العمل الاجتماعي والخيري، فاستحقوا أن يحملوا لقب رواد الخير والعطاء، حيث أعرب عن سعادته لتكريمه في مصر بيت العرب ومنارة الثقافة والفنون.

والفنان التشكيلي عادل المشعل كاتب وفنان تشكيلي عضو نادي الكويت للسينما حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات داخل الكويت وخارجها، وعضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية، ونظم العديد من المعارض الدولية، وتتسم أعماله بالقدرة على اختراق رؤى إنسانية كثيرة في أكثر من اتجاه.



وتقديرا لدور«الأنباء» وتميزها الإعلامي خلال مسيرتها قام رئيس مجلس الحوسني في مملكة البحرين د.محمد الحوسني بتكريم «الأنباء» وتسلمت التكريم الزميلة هناء السيد.