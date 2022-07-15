الكويت شريك رائع للأمم المتحدة وبلد سخي جداً ورمز للحكمة والسلام ووسيط نزيه وبانٍ للجسور

العتيبي: شراكة مميزة وتعاون وثيق بين الكويت والأمم المتحدة لاسيما في مجالات السلم والأمن والعمل الإنساني والتنموي

الكويت ستنخرط بإيجابية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ مبادرات «خطتنا المشتركة» على أرض الواقع

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إن الكويت شريك رائع للأمم المتحدة وبلد سخي جدا ورمز للحكمة والسلام ووسيط نزيه وبان للجسور. وأشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكويت في المنطقة ودعمها لعمل الأمم المتحدة في مجالات مختلفة. من جانبه، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، والذي انتهت فترة عمله ان العلاقة بين الكويت والأمم المتحدة مميزة وخاصة، مشيرا الى ان هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتعاونا وثيقا في مجالات مختلفة لاسيما بمجال السلم والأمن وأيضا في المجالين الإنساني والتنموي.



وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي العلاقة المميزة والخاصة التي تجمع الكويت بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وتعاونا وثيقا في مجالات مختلفة لاسيما في مجال السلم والأمن والمجالين الإنساني والتنموي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير العتيبي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة انتهاء فترة مهمة السفير العتيبي كمندوب دائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر السفير العتيبي لـ «كونا» انه تشرف بالعمل بتمثيل الكويت في الأمم المتحدة في نيويورك والدفاع عن مصالحها، فيما أعرب للأمين العام خلال اللقاء عن امتنانه للدعم الذي تلقاه منه خلال السنوات الماضية وتعاونه وتنسيقه الوثيقين.



وجدّد دعم الكويت القوي لعمل الأمم المتحدة والنظام الدولي متعدد الأطراف ودعمها للأمين العام في ولايته الثانية ولرؤيته الواردة في «خطتنا المشتركة» والتي تعد خارطة الطريق للعمل الأممي للسنوات المقبلة.

وشدد على أن الكويت ستنخرط بإيجابية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ المبادرات الواردة في تلك الخطة على أرض الواقع.



من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء بالعمل الذي قام به السفير العتيبي خلال سنوات خدمته الديبلوماسية في نيويورك لاسيما خلال عضوية الكويت في مجلس الأمن للفترة 2018-2019، وبدور السفير العتيبي البارز في تعزيز العلاقات ما بين الكويت والأمم المتحدة.



كما أشاد بالدور الإيجابي التي تلعبه الكويت في المنطقة ودعمها لعمل الأمم المتحدة في مجالات مختلفة، معربا عن تمنياته للسفير منصور العتيبي بالتوفيق والنجاح في محطاته الديبلوماسية المقبلة.



وأعرب السفير العتيبي في البيان عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل الكويت في الأمم المتحدة 12 عاما كمندوب دائم من عام 2010-2022، و15 عاما كديبلوماسي برتب مختلفة من عام 1992-2007.



كما أعرب عن امتنانه الكبير للثقة التي تشرف بها لتولي هذا المنصب ممثلا للكويت في الأمم المتحدة من لدن القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



كما أعرب عن امتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وذلك في أوقات وظروف صعبة مرت وتمر بها المنطقة العربية، علاوة على أزمات دولية مختلفة تؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار العالمي.

وقد أقام السفير العتيبي حفل توديع في مقر وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حضره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونائبة الأمين العام أمينة محمد وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة الدولية ومجموعة من الديبلوماسيين.



وفي تصريح خاص لـ «كونا» وتلفزيون الكويت خلال الحفل، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن «الكويت شريك رائع للأمم المتحدة وبلد سخي جدا ورمز للحكمة والسلام ووسيط نزيه وبانٍ للجسور».