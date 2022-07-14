فرنسا سلمت 298 مركبة SHERPA إلى القوات المسلحة الكويتية و12 إلى الحرس

تم تسليم الكويت 26 طائرة CARACAL من أصل طلبية تشمل 30 طائرة

400 مليون يورو إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في فرنسا

فرنسا المورد الأوروبي الثالث للكويت وصادراتها من الطائرات إلى العطور

أسامة دياب

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشير عمق وقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت، لافتة إلى أنها تشبه إلى حد كبير صفاء سماء الكويت.

وأشارت لو فليشير، في مجمل كلمتها خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر إقامتها قبيل الاحتفال باليوم الوطني لبلادها والذي يحضره نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري وحشد من السفراء والمسؤولين والشخصيات العامة، إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات كالتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة، كما بلغت ذروتها في وقت حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، التي ساهمت فيها القوات الفرنسية.

ولفتت السفيرة لو فليشير إلى الحوار الاستراتيجي بين فرنسا والكويت والذي يغطي 5 قطاعات ذات أولوية (الدفاع، الأمن والشؤون القنصلية والاقتصاد والصحة والثقافة والفرانكوفونية)، باجتماعات دورية سنوية على المستوى الوزاري، كما تم استئناف الزيارات رفيعة المستوى، مثل زيارة وزير الخارجية لودريان إلى الكويت نهاية مارس الماضي، حيث أجرى خلالها محادثات مكثفة مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وقد أكدت هذه المناسبة على تقارب وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا الدولية، ولاسيما الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرقت بالحديث إلى العدوان غير المبرر الذي شنته روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، لافتة إلى أن الحكومة الفرنسية تثمن عاليا سرعة ووضوح موقف السلطات الكويتية من هذه القضية في المحافل الدولية، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا أصبحت المشكلة الرئيسية للأمن العالمي لاسيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية التي تهدد بشكل خاص الفئات السكانية الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت إلى استمرار المحادثات الثنائية بين الكويت وفرنسا حول الأزمات الأخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الصراع في سورية والوضع في فلسطين بما في ذلك مقتل شيرين أبوعقله مؤخرا، مشددة على أنه لا يوجد بديل لحل الدولتين، لكلا الجانبين، للتمتع أخيرا بالسلام.

وثمنت الخط الدائم للديبلوماسية الكويتية وتأكيدها على الحوار والتفاوض والبحث عن الحلول، وقد برز ذلك العام الماضي في قمة العلا، وكذلك في العمل هذا العام مع لبنان، معربة عن شكر بلادها للكويت وخاصة وزير الخارجية على مشاركتها النشطة في حل هذه الأزمة الديبلوماسية مع الدول العربية الأخرى.

وحول العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والكويت في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الاستثمارات في فرنسا، قالت إن الكويت وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية للغاية، مبينة أن التجارة والاستثمار جانبان أساسيان من جوانب علاقتنا الثنائية العالمية.

وتابعت أن فرنسا هي المورد الأوروبي الثالث للكويت حيث تمتد صادراتنا على نطاق واسع جدا، من الطائرات إلى العطور، ومن الآلات والإمدادات الكهربائية إلى الشيكولاتة، ومن الأدوية واللقاحات إلى الموضة، والكويتيون على دراية كاملة بجودة المنتجات الفرنسية إضافة إلى أن فرنسا من الوجهات السياحية المفضلة لديهم حيث يستمتعون بنمط الحياة الفرنسي.

وأضافت أن فرنسا تعد مستثمرا مباشرا مهما في الكويت حيث إن أكثر من ربع الشركات الأجنبية المستفيدة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر KDIPA هي شركات فرنسية، لافتة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية من الاستثمار الأجنبي المباشر في فرنسا يتجاوز 400 مليون يورو، كما كانت الكويت مستثمرا مهما في فرنسا، كوجهة رئيسية للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في منطقة اليورو، مشددة على أن الكويت شريك مهم للغاية لفرنسا ونحن نقدر هذه العلاقة الثابتة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، تشترك فرنسا والكويت في الأولويات نفسها فيما يتعلق بالتعددية والارتباط العميق بالتجارة الحرة.

وتطرقت بالحديث إلى التعاون في مجال الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن فرنسا والكويت تشتركان في علاقة دفاعية طويلة الأمد تم تعزيزها بعد تحرير الكويت، قطعت هذه العلاقة خطوة إلى الأمام بتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي لعام 1992 بين فرنسا والكويت.

وأشارت إلى أن التدريب العسكري يعد أيضا جزءا مهما من التعاون الفرنسي الكويتي، حيث منذ توقيع اتفاقيات التعاون الدفاعي، قامت فرنسا بتدريب 500 فرد عسكري كويتي فقط بما في ذلك ضباط من جميع الخدمات الثلاث وحتى الطيارين، بعضهم الآن عقيد أو عميد.

ولفتت إلى أن جودة الشراكة الدفاعية الفرنسية الكويتية تتجلى أيضا في عقود المشتريات العسكرية الموقعة للحصول على معدات عسكرية فرنسية حيث تم تسليم 298 مركبة من طراز SHERPA إلى القوات المسلحة الكويتية و12 إلى الحرس الوطني، علاوة على ذلك هناك 26 من أصل طلبية من 30 طائرة هليكوبتر من طراز CARACAL تم توفيرها بالفعل للقوات المسلحة والحرس الوطني.