ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مجلس الوزراء وافق على طلب استثناء جامعة الكويت في التعيينات الجديدة أو الإجراءات العادية والحتمية التي ينبغي أن تتم بمواعيد محددة في الوظائف ما عدا «القيادية».



ولفتت المصادر إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس في رده على وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف طلب استثناء جامعة الكويت من توجيهات رئيس الوزراء بوقف التعيين، وذلك بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.



وقال «كان المستقر عليه في تحديد مفهوم العاجل من شؤون المنصب الذي يجوز للحكومة المستقيلة ممارسته أنها تلك الأمور التي تقتصر على ممارسة الاختصاصات الضرورية لاستمرار أداء المرافق العامة لمهامها بانتظام، وبما يترتب عليه أن الحكومة المكلفة بتصريف العاجل من شؤون منصبها لحين تشكيل الوزارة الجديدة اتخاذ التصرفات التي تتم بشكل مستمر وبطريقة عادية لإدارة أمور الدولة اليومية ولا تتضمن أي بعد سیاسي أو مبادرة جديدة لمعالجة أمر ما لم تتم معالجته من جانبها قبل صدور الأمر الأميري بقبول استقالتها، وعليه فإنه يخرج عن هذه الأمور التعيين في الوظائف القيادية فقط دون غيرها من التعيينات أو الإجراءات العادية والحتمية التي ينبغي أن تتم في مواعيد محددة».