عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



أسفرت حملات أمنية مكثفة نفذتها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة واللجنة الثلاثية في عدة محافظات عن ضبط 71 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، وذلك على مكاتب خدم ومنشآت تجارية، كما جرى تحرير مخالفات متعلقة بظروف العمل.

وقال مصدر أمني إن رجال مباحث شؤون الإقامة وعقب معلومات وردت إليهم داهموا 6 مكاتب للخدم في مناطق الجليب والفروانية ومحافظة حولي وضبطوا داخل تلك المكاتب 26 مخالفا مسجل على الكثيرين منهم قضايا تغيب وهروب.



وأضاف المصدر أن رجال مباحث شؤون الإقامة نفذوا حملة عصر أمس في حولي والسالمية، حيث تم ضبط 34 مخالفا لقانون الإقامة، كما أسفرت حملة أخرى للجنة الثلاثية عن ضبط 11 مخالفا لقانون الإقامة وتحرير 5 مخالفات من قبل مفتشي البلدية و9 مخالفات من قبل القوى العاملة.