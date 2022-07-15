عبدالكريم أحمد



أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة خليجييْن من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بينها مادة الشبو بقصد التعاطي.

وتتلخص الواقعة باستيقاف مركبة المتهمين بنقطة تفتيش في منطقة عبدالله المبارك، حيث بدا قائدها بحالة غير طبيعية ولم يكن حاملا لإثباته وفر هاربا، فتم لحاقه وعند ضبطه تم العثور على نصف قرص في جيبه، وبتفتيش المركبة عثر فيها على 192 قرصا.



وأكد دفاع المتهميْن المحامي محمد المطيري للمحكمة بطلان إجراءات الضبط والتفتيش، مشددا على انتفاء مبررات هذه الإجراءات لعدم وجود جريمة مشهودة.