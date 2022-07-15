عقد محمود عبدالصمد بوشهري محافظ مبارك الكبير في ديوان عام المحافظة قبل عطلة عيد الاضحي اجتماعا ضم مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.علي الفارسي ومدير عام جمعية صباح السالم التعاونية فلاح مرزوق الشتلي، وتم اعتماد اتفاقيه ثنائية بين هيئة الزراعة وجمعية صباح السالم وذلك للتوسع بتشجير المنطقة بالكامل وإعادة تأهيل الممشى الخاص بأبناء المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجهات الكويت والحكومة الموقرة بتحويل منطقة مبارك الكبير إلى منطقة صحية.

ومن خلال الاجتماع ايضا تم التشاور بين المحافظ ومدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ورئيس مركز مبارك الكبير الغربي الدكتورة مريم القطان لزيادة معدلات التشجير في منطقة مبارك الكبير بشكل خاص بما يجعلها متسقة بيئيا مع مشروع المدن الصحية.

وشدد المحافظ على تضافر الجهود الرسمية والأهلية لترسيخ مفهوم وثقافة «الصحة ركيزة التنمية»، مؤكدا جاهزية المحافظة لتقديم كافة الدعم والمؤازرة لمشروعات وجهود تشجير وتزيين المحافظة بما يجعلها متسقة بيئيا مع مشروع المدن الصحية.



وأشاد المحافظ بدور وجهود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر تدشين المرحلة الثانية لحملة «تشجير الكويت» في اكتوبر الماضي بمحافظة مبارك الكبير ومواصلة هذه الجهود.



ودعا بوشهري المواطنين والمقيمين إلى دعم الحملة والمشاركة في أن يزرعوا شجرة في أي مكان يرونه مناسبا مثمنا ايضا دور المتطوعين والذين يتحملون الدور الأكبر في استمرار حملة التشجير التي انطلقت العام الماضي ونجاحها، لافتا إلى أن ذلك يدل على حبهم وولائهم لأرضهم ولقيادتهم السياسية.



وفي الختام توجه بوشهري بالشكر الى الجمعيــات التعاونـيــة والبنوك لدعهما اللامحدود لمشاريع المحافظة وتجميل جميع مناطق المحافظة.

وكان بوشهري قام في وقت سابق بتكريم أعضاء من إدارة تحقيقات مبارك الكبير تقديرا لجهودهم المتميزة التي بذلوها في أداء مهامهم وإنجازهم القضايا الموكلة إليهم.



وشكر المحافظ بوشهري المحققين خلال استقباله لهم في ديوان عام المحافظة، مؤكدا أنهم أهل لهذا التكريم لأدائهم المتميز وبكل إخلاص وأمانة، وحرصهم الدؤوب على إتقان العمل.