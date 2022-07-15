أحمد خميس



قادت المصادفة، أو بالأحرى التحقيق، في قضية مشاجرة عن ضبط شاب كويتي وبحوزته مركبة مبلغ عن سرقتها في منطقة الفردوس.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن ضابط مخفر السالمية أحيلت له قضية مشاجرة أطرافها 3 أشخاص، حيث اشتبه في أحد المتشاجرين فطلب منه تزويده بمستنداته الرسمية بما فيها دفتر المركبة التي يستقلها، ولدى قيامه بالاستعلام عن المركبة فوجئ الضابط بأن هناك قضية سرقة مسجلة عليها.



وأضاف المصدر: تمت إعادة التحقيق مع المتشاجر او حائز المركبة المبلغ عن سرقتها، حيث زعم أنه دفع مقدماً لشخص عرض السيارة للبيع على أن يتم إتمام صفقة البيع عقب العيد.



هذا، وتم احتجاز المتشاجر على ذمة واقعة التشاجر وإحالته للمباحث للوقوف على تورطه في سرقة مركبة أو إرشاد المباحث عن الشخص الذي باع له السيارة المسروقة بشكل مبدئي.