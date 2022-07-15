محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في إدارة جمارك الموانئ الجنوبية - ميناء الشعيبة من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 2 مليون حبة من مادة التنباك إلى داخل البلاد، كانت مخبأة في حاوية «أوان منزلية زجاجية» قادمة من جبل علي، ومن خلال معلومة وردت إلى إدارة البحث والتحري الجمركي عن حاوية قادمة تحتوي على مواد ممنوعة.



وكان رجال ميناء الشعيبة اخضعوا حاوية بحجم 40 قدما قدمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من منطقة جبل علي، وكانت تحتوي على «أوان منزلية زجاجية»، للتفتيش فعثروا على التنباك الممنوع استيراده بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعا لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.



وقالت الجمارك في بيان صحافي إن الضبطية جاءت بتوجيهات وتعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بضرورة التدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد، ومتابعة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة وبالتعاون مع مدير جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا وجمارك الموانئ الجنوبية صالح الحربي.